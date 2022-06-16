Собери пазл прикладных систем заново. Рекомендации Directum

Продукты Directum уже давно решают не только классические задачи СЭД. С 2003 года сменилось три поколения системы. На прошедшем CNews Forum компания представила экосистему своих решений на базе современной импортонезависимой платформы. Готовый набор из 30+ приложений и модулей охватывает кадровые процессы, долговременный архив, финансовый архив с внешним ЭДО, внутреннюю первичку, управление проектами, и даже базу знаний, Agile-доски и др.

В продуктах Directum клиенты всегда отмечают проработанность. Функциональность выверена на проектах внедрения, которые выполняют вендор, партнеры и клиенты. Сегодня к этому добавлены интеллектуальные возможности и инструменты командной работы в новых парадигмах.

Ситуация на рынке прикладного ПО для бизнес-процессов предприятия позитивная – представлено много российских приложений. При этом размыты границы классов систем, а при внедрении они захватывают смежные сферы.

Риски ухода западных поставщиков заставляют пересматривать политику относительно достаточно большого спектра программных продуктов. При этом покрытие бизнес-задач ими может быть весьма своеобразно, а интеграция и взаимосвязи неочевидны, так как системы складывались на предприятиях годами. Сейчас наступил момент взглянуть на ИТ-ландшафт по-новому.

Эти возможности нужно использовать, чтобы сделать качественный скачок к цифровой трансформации, то есть не искать замены один в один, хотя пользователи, будут требовать «сделать как было». В условиях ограниченного времени может и не получиться найти такое решение. С другой стороны, бизнес понимает, что важнее адаптироваться — перестраивать основные процессы: логистику, приоритеты в продукции, контрагентах, рынках и т.д. ИТ-директора получают карт-бланш на кардинальные и нестандартные решения, которые поддержат эти изменения.

Раньше зачастую было сложно убедить бизнес-заказчиков внутри организаций отказываться от специфических требований. Теперь появился внешний стимул – необходимость импортозамещения в жесткие сроки. Есть готовность перестроится, сконцентрироваться на главном, отбросить вторичное и непринципиальное. Надо использовать этот рычаг и активно строить новый ИТ-ландшафт. Тем более, что сегодня это можно сделать на выгодных условиях — Directum предлагает развёртывание Directum RX с импортозамещением ИТ-инфраструктуры за 0 рублей.

Выбирайте лидирующие бренды, детально изучайте весь набор решений и пробуйте собрать «пазл» заново, но обязательно с прицелом на будущее. Подробнее о том, за счет чего можно продолжить развиваться, смотрите в докладе Истомина К. «Переходя – переходи. Цифровизация бизнес-процессов в новых условиях».