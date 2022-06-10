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OCS объявила о начале сотрудничества с компанией «Мигратех»

Российский ИТ-дистрибьютор OCS предложил партнерам продукцию компании «Мигратех», российского разработчика софтверных решений. В текущих условиях большинство компаний столкнулось с необходимостью миграции на отечественные операционные системы, а также с проблемами и сложностями, которые сопровождают этот процесс.

«Мигратех» специализируется на разработке программного комплекса, который помогает упростить и ускорить переход на российские программные продукты. Решение компании уже используют заказчики по всей России: от организаций в сфере здравоохранения до государственных учреждений.

Так, портфель дистрибьютора пополнят два программных комплекса – «МТ.Аудит» и «МТ.Старт» – программное обеспечение для решения задач перевода рабочих мест на российские операционные системы:

«МТ.Аудит» – решение предназначено для автоматизированной проверки совместимости программного обеспечения и периферийного оборудования, разработанного для работы в среде Microsoft Windows, с операционными системами, входящими в реестр отечественного ПО. «МТ.Аудит» позволяет решить две важнейших задачи. Первая – это собрать статистику по программному обеспечению, параметрам операционной системы. Вторая – получить абсолютно достоверные аналитические данные по статусу совместимости рабочих станций с отечественной операционной системы.

«МТ.Старт» – решение для автоматизации развертывания операционных систем из реестра отечественного ПО на рабочие места пользователя. С помощью «МТ.Старт» пользователь может подготовить уникальный установочный пакет (мастер-образ) операционной системы, системного и прикладного ПО. Это необходимо для автоматической установки операционной системы и программного обеспечения на рабочее место.

ПО «МТ.Аудит» включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Сотрудничество с «Мигратех» даст OCS возможность обеспечить партнеров и заказчиков программным продуктом для решения насущных задач в сфере импортозамещения. Специалисты дистрибьютора готовы оказать техническую, маркетинговую и юридическую поддержку партнерам, а также провести консультации по продукту.

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