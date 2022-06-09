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Результаты ЕГЭ можно будет узнать на «Госуслугах»

Минцифры России сообщило о том, что результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно узнать на портале госуслуг.

Для этого нужно: авторизоваться под своей подтвержденной учетной записью; перейти в раздел «Документы»; выбрать блок «Образование»; в поле «Результаты ЕГЭ» нажать «Запросить»; результаты появятся в личном кабинете в течение нескольких секунд.

«Посмотреть результаты ЕГЭ на «Госуслугах» может выпускник, если у него есть подтвержденная учетная запись на портале. Результаты экзаменов сохранятся в личном кабинете и в дальнейшем помогут оценить шансы при поступлении в вузы. Благодаря нашей совместной работе с Рособрнадзором и Минобрнауки каждый год процедура выпускных экзаменов и поступления в вузы становится удобнее. Абитуриентам не нужно тратить время на подготовку бумажных документов, а результаты всех испытаний доступны на одном ресурсе», – сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Основной период проведения ЕГЭ начался 26 мая. С момента сдачи экзамена до публикации результатов проходит до 14 дней.

Первые результаты будут известны не позднее: 10 июня – география, химия и литература; 17 июня – русский язык; 20 июня – математика.

Полный график обработки экзаменационных работ доступен на официальном сайте Рособрнадзора.

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