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МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения на рисоводческом предприятии «Маныч-агро»

МТС запустила систему видеонаблюдения за периметром производственной базы одного из рисоводческих предприятий Дона – компании «Маныч-агро» в Багаевском районе. Новая система позволяет удаленно, со смартфона или компьютера, наблюдать за складом сельхозпродукции, отслеживать перемещение автотранспорта и контролировать соблюдение производственных норм и графика.

Камеры ведут запись картинки и звука и настроены на круглосуточный режим работы, в том числе в темное время суток. При этом видео можно отмотать назад и посмотреть ранее отснятый материал – вся информация с камер в формате видеофайлов хранится в облаке CloudMTS и доступна руководству предприятия или сотрудникам службы безопасности в любое время и из любой точки страны.

«Сегодня технологии играют важную роль в деятельности современных компаний. Умное видеонаблюдение обеспечивает безопасность на всей территории предприятия, контролирует дисциплину сотрудников, правила безопасности на производстве, оценивает и повышает качество работы с клиентами, отслеживает перемещение материальных ценностей в офисе, торговом зале, цехе, на складе. А на таких стратегически важных объектах как производство сельскохозяйственной продукции, подобные решения просто незаменимы», — сказал директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

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«Наше предприятие имеет обширный автопарк сельхозтехники, зерносушильный комплекс, цех по переработке риса. Мы регулярно обновляем собственные фонды. Установленная на территории предприятия система интеллектуального видеонаблюдения усилила режим охраны объекта. Кроме того, решение от МТС позволило улучшить контроль за рабочим процессом и снизить простои транспорта», — отметил соучредитель «Маныч-агро» Сергей Игнашев.

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