Минцифры запустило сайт по льготной ипотеке для ИТ-специалистов

Минцифры собрало на одной странице информацию по льготной ипотеке для сотрудников ИТ-компаний. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

На сайте можно: узнать, входит ли компания в перечень отвечающих условиям ИТ-ипотеки (работает поиск по ИНН и названию компании); посмотреть список банков, в которые можно обратиться (их список будет расширяться); проверить условия программы; ознакомиться с требованиями к заемщикам.

«До 2024 г. программой льготной ипотеки смогут воспользоваться не менее 50 тыс. специалистов, а общая сумма кредитов составит более 240 млрд руб. В ближайшее время мы планируем увеличить лимит по заемным средствам для регионов-миллионников с 18 млн руб. до 30 млн. руб. Приглашаем сотрудников ИТ-компаний обращаться для оформления заявок – список банков можно найти на странице программы. В настоящий момент в программе участвует более 50 кредитных организаций», – сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Оформить льготную ипотеку могут сотрудники ИТ-компаний, соответствующие следующим критериям: российское гражданство; работа в аккредитованной ИТ-компании, которая пользуется налоговыми льготами; возраст от 22 до 44 лет включительно; зарплата (до вычета НДФЛ): от 150 тыс. руб. в городах-миллионниках и от 100 тыс. рублей для сотрудников организаций из других населенных пунктов. Учитывается размер за последние три месяца до обращения за кредитом.

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Сумма кредита для регионов с населением более миллиона человек — 18 млн руб., для других регионов — 9 млн руб. Максимальная ставка по ИТ-ипотеке — 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.

Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры от застройщика (в том числе – на этапе строительства), покупки частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.