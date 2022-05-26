Фармацевтический холдинг «БСС» создал первый в России чат-бот для заказа препаратов онлайн.

Фармацевтический холдинг «БСС» создал первый в России чат-бот Teleapteka на платформе мессенджера Telegram. Бот позволяет заказать товары для здоровья в ближайшую аптеку в пару касаний. Об этом CNews сообщили представители «БСС».

Согласно данным исследовательского агентства RNC Pharma, суммарный объем онлайн продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента в России по итогам 2021 г. составил 210 млрд. руб. Показатель прироста относительно результатов 2020 г. достиг 52,7%. Это стало абсолютным рекордом как для онлайн канала, так и для всего российского фармритейла.

Функционал чат-бота прост и понятен каждому, а заказывать препараты с его помощью еще быстрее и удобнее, чем на сайте. На данный момент к боту подключена федеральная аптечная сеть «Алоэ», насчитывающая более 470 аптек в различных регионах России.

Пользователю достаточно ввести в чат-бот четыре первые буквы города проживания и названия препарата, выбрать количество и положить его в корзину. Следующий шаг – выбрать ближайшую аптеку и забрать заказ в удобное время.

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В ближайшее время в Teleapteka появятся функции курьерской доставки заказов и их оплаты внутри чат-бота. Teleapteka планирует расширять географию присутствия на территории России и сотрудничать с другими аптечными сетями, что позволит увеличить ассортимент лекарственных препаратов и точек самовывоза, доступных пользователям Teleapteka в любом регионе России.