Cloud4Y предоставил виртуальные машины с GPU компании «Газсерф»

ООО «Газсерф» — инжиниринговая компания полного цикла, реализующая проекты в нефтегазовой отрасли. Среди основных направлений деятельности выделяют концептуальный инжиниринг и проектирование объектов газопереработки и воздухоразделения, производство, поставка и сервисное обслуживание оборудования.

Работа над проектированием комплексных промышленных объектов требует не только наличия высококлассных специалистов, но и высокопроизводительной инфраструктуры, которая позволяет развертывать сложные проекты, тестировать разные концепции, визуализировать их, проводить разные «тяжелые» подсчеты. Собственная инфраструктура, удовлетворяющая постепенно растущим требованиям, обходится дорого и требует постоянного обслуживания. Не стоит забывать и то том, что для нормальной работы оборудования требуется предусмотреть отдельное защищенное помещение, организацию стабильного энергоснабжения и много других нюансов.

Намного выгоднее использовать облачные ресурсы с оплатой по факту потребления. Использование виртуальных серверов с GPU позволяет быстро выполнять необходимые расчеты, когда это необходимо, и при этом не платить за простой мощного оборудования. Взвесив аргументы «за» и «против», «Газсерф» вышла на рынок облачных услуг. Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предоставил инжиниринговой компании сразу два тестовых доступа, через RDP-клиент и Horizon, что позволило объективно оценить возможности каждого варианта и простоту интеграции в бизнес-процессы компании. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

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После тестирование виртуальных серверов ООО «Газсерф» и Cloud4Y заключили договор о сотрудничестве, и компания мигрировала свою инфраструктуру на облачную платформу провайдера. Переход в облако позволил повысить надежность и безопасность работы ИТ-сервисов, а также ускорить процесс проектирования объектов газопереработки и воздухоразделения. В настоящее время инжиниринговая компания использует несколько виртуальных машин с GPU, экономя на инфраструктуре до 25%.