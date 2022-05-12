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«Яндекс музыка» добавила в мобильное приложение тексты песен с режимом sing along

«Яндекс музыка» добавила в мобильное приложение тексты песен с режимом sing along. Чтобы текст появился на экране, нужно просто включить трек, открыть плеер и нажать на иконку с буквой «Т». Что значит sing along? Это когда по ходу воспроизведения трека закрашиваются строчки в тексте песни. Теперь слушатели могут уверенно подпевать любимым песням, а также узнать смысл, разобрать не совсем понятные слова и даже подучить иностранный язык.

Тексты доступны подписчикам «Плюса» в последней версии приложения «Яндекс музыки» на iOS и Android. Ранее тексты также появились в разделе с «Яндекс музыкой» в приложении «Кинопоиска» для телевизоров Samsung и LG, а также в Android TV.

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