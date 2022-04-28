Softline объявляет о завершении выкупа части облигаций

Softline, компания, зарегистрированная на Кипре, глобальный поставщик решений для ИТ и цифровой трансформации со штаб-квартирой в Лондоне, работающая почти в 60 странах, объявляет о завершении выкупа части облигаций серии 001P-04, выпущенных ее 100% дочерней компанией АО «Софтлайн трейд». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Облигации на общую сумму 185,8 млн рублей были выкуплены по средневзвешенной цене 84.1% от номинала.

Softline использует все возможности для оптимизации структуры капитала и выравнивания графика погашения долга.

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Softline –глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляет собственные услуги и решения. В 2020 финансовом году Softline достигла оборота в $1,8 млрд. В октябре 2021 г. компания разместила свои ценные бумаги на Лондонской и Московской фондовых биржах.