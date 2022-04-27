VK запускает единую платформу для рекламодателей – «VK Реклама»

Рекламодателям доступна новая платформа – «VK Реклама». Она объединит ключевые технологии myTarget и «Вконтакте», улучшенные алгоритмы и новые инструменты. Об этом CNews сообщили представители VK.

Платформа предоставит рекламодателям доступ к многомиллионной аудитории экосистемы VK и рекламной сети. Бета-версия «VK Рекламы» доступна для продвижения мобильных приложений. В дальнейшем возможности платформы будут расширяться и объединят все решения компании для рекламодателей, включая простые инструменты для продвижения малого и среднего бизнеса.

Благодаря инструментам автоматизации рекламодатели смогут быстрее и легче запускать кампании. При этом не придется тратить время на глубокую аналитику и оптимизацию настроек – алгоритмы сами покажут рекламу тем, кто вероятнее совершит желаемое действие. Например, установит приложение или закажет доставку товара. Это особенно актуально, когда рекламодатель работает с большим количеством кампаний, форматов и креативов.

«При разработке “VK Рекламы” мы делали ставку на простоту инструментов для любых рекламодателей – как профессиональных, так и тех, у кого нет специальных навыков. В основе новой платформы – умные алгоритмы, которые в период тестов показали высокую эффективность в привлечении установок и действий внутри приложений. Мы открываем доступ к бета-версии “VK Рекламы” для широкой аудитории и будем оперативно дорабатывать инструменты кабинета на основе обратной связи от наших партнеров. В будущем мы планируем объединить на платформе все рекламные инструменты и форматы», – сказал Станислав Бонбин, директор по продукту рекламных технологий VK.

Простое управление кампаниями

В «VK Рекламе» простая структура настройки и запуска продвижения. Каждая рекламная кампания делится на группы объявлений, а они – на отдельные креативы. Это позволяет удобно управлять продвижением, тестировать гипотезы и распределять бюджет между группами объявлений, а не отдельными креативами, которых может быть очень много. Для этого в интерфейсе платформы доступна удобная и простая навигация.

Ключевое преимущество платформы – оптимизация продвижения на базе машинного обучения. Алгоритмы самостоятельно анализируют показатели по группам объявлений и отдельным креативам и распределяют средства так, чтобы кампания достигла лучшего результата. При одинаковом бюджете можно получить больше целевых действий, не тратя время на аналитику и изменение кампаний вручную.

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В бета-версии платформы продвижение приложений можно оптимизировать по двум целевым действиям – «Установкам приложения» и «Событиям внутри приложения». Рекламодатели смогут сами выбрать, на что приоритезировать расход бюджета: получить больше установок или увеличить количество целевых действий внутри приложения – заявок, подписок, продаж.

Автоматическое управление ставкой поможет управлять бюджетом в рамках двух стратегий на выбор – предельной цены и минимальной цены. Первая позволяет ограничить стоимость целевого действия, которую готов заплатить рекламодатель. Вторая – получить максимальное количество целевых действий при выбранном бюджете. Например, когда нужно быстро увеличить количество установок приложения.

Умная адаптация объявлений

Новые универсальные объявления самостоятельно адаптируют элементы рекламы под все доступные площадки. Рекламодателю достаточно загрузить в кабинет разные варианты заголовков, текстов, изображений или видеороликов. Система сама создаст все возможные форматы под разные ресурсы для максимального охвата целевых пользователей. Или посоветует добавить дополнительные элементы, чтобы рекламу увидели больше потенциальных клиентов.

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В «VK Рекламе» можно использовать один из двух рекламных кабинетов: для тех, кто самостоятельно запускает продвижение, и для агентств.