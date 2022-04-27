В состав ГК 1520 вошла компания «Синтез-АТ» — отечественный разработчик BIM-систем

АО «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520) приобрело 51% уставного капитала компании «Синтез-АТ», отечественного разработчика систем автоматизированного проектирования и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Проектные организации ГК 1520 активно используют BIM-технологии, которые позволяют на основе трехмерной информационной модели анализировать принятые решения и контролировать все стадии реализации проекта.

«Мы рассчитываем, что разработка и внедрение собственных BIM-систем откроют новые возможности для автоматизации жизненного цикла железных дорог — от проектирования до эксплуатации», — сказал генеральный директор «Ленгипротранса» Дмитрий Голубовский.

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Компания «Синтез-АТ» импортозамещает иностранные системы проектирования и деловой графики. Основные разработки — BIM-системы управления жизненным циклом объектов строительства, цифровые двойники, платформы по ведению технической документации.

Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.