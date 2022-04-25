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«Цифровая» выручка «Почты России» показала двузначные темпы роста

По итогам 2021 г. «цифровая» выручка «Почты России» увеличилась на 42% по сравнению с прошлым годом и достигла 52,8 млрд. Это 24,3% от всего оборота компании за 2021 г. Основными драйверами роста стали портал pochta.ru и B2B-услуги «Почты», на долю которых пришлось более 50% выручки от всех цифровых продуктов.

К «цифровой» выручке относятся доходы от транзакций, инициированных в онлайн каналах почты. Это интегральный показатель цифровизации компании. На ее рост значительно повлияло повышение удобства услуг. Например, в 2021 г. компания запустила сервис электронных доверенностей, который позволяет оформить документ «в цифре» за несколько минут. Также у B2B-клиентов, желающих отправить письменную корреспонденцию, появилась возможность инициировать заключение договора в режиме онлайн. Кроме того, с прошлого года клиенты «Почты», оплачивая посылки на сайте и в мобильном приложении, получают бонусы в размере 5% от стоимости доставки.

Почти двукратный рост за прошлый год показали сервисы оцифровки корреспонденции и электронных заказных писем. Если в 2020 г. «Почта России» доставила 13 млн полностью электронных отправлений (получено от отправителя и доставлено адресату в электронном виде), то в 2021 г. их число выросло до 24 млн.

В 2021 г. «Почта» обновила портал и мобильное приложение. Главная страница сайта компании полностью изменилась, став понятнее и удобнее для клиентов, а в приложении появились stories, которые рассказывают о новых акциях и сервисах «Почты».

«Рост «цифровой» выручки – важный маркер трансформации «Почты». В этом году она составляет четверть от совокупного оборота. Мы планируем довести этот показатель до 50% в перспективе ближайших лет. «Почта» идёт вслед за клиентами туда, где им удобно получать услуги, и стремится соответствовать тем темпам, которые диктует цифровая эпоха», – сказал Максим Акимов, генеральный директор «Почты России».

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