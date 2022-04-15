«Мегафон» сделает Start основным видеосервисом для своих клиентов

«Мегафон» и основатели Start планируют объединить два онлайн-кинотеатра. После слияния на видеосервисе Start появится новое контентное предложение: в рамках единой подписки продолжат выходить премьеры оригинальных проектов, запустится интернет-вещание широкого пакета телеканалов, а также значительно увеличится предложение зарубежных фильмов и сериалов.

До 2022 г. «Мегафон» развивал для своих абонентов два видеосервиса. Start («Мегафон» владеет 50% акций) обеспечивал лучшее предложение премьер оригинальных сериалов и кино собственного производства, в то время как «Мегафон ТВ» играл роль видео-маркетплейса с широким ассортиментом: от телеканалов до новинок кино и сериалов.

«Уже в момент приобретения нами доли в Start в 2020 г. мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям», – сказал директор по стратегии и развитию бизнеса «Мегафона» Александр Соболев.

Переход на новый формат планируется с мая 2022 г. Start предложит пользователям в 2022 г. более 24 премьер собственного производства: новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и другие. А также популярные фильмы и сериалы от российских и зарубежных производителей, в том числе широкий каталог детского контента, а также более 100 ТВ-каналов. При этом «Мегафон ТВ» будет поддерживаться для абонентов на протяжении всего года, а текущим пользователям «Мегафон ТВ» будут предложены выгодные условия для перехода на Start.

«Объединение двух сервисов – и с точки зрения контента, и с точки зрения команд – а также фокусирование усилий «Мегафона» на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов позволят Start значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке», – сказал генеральный директор Start Дмитрий Гудумак. Дмитрий также подчеркнул, что для новых и текущих абонентов «Мегафона» разрабатываются особые условия по предоставлению сервиса.