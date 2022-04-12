«Яндекс Маркет» запустил услугу примерки для магазинов, которые торгуют одеждой и обувью со своих складов

Продавцы одежды и обуви, торгующие на «Яндекс Маркете» со своих складов, теперь могут предложить покупателям предварительную примерку в пунктах выдачи заказов сервиса (ПВЗ). Это поможет магазинам увеличить продажи: маркетплейс подсчитал, что с возможностью примерки конверсия у продавца может вырасти на сервисе в четыре раза. До сих пор эта услуга действовала только для одежды и обуви, которые «Маркет» продавал со своих складов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы предложить клиентам примерку, магазину не нужно заранее привозить или хранить вещи на складе сервиса. Сначала продавец получает заказ на «Маркете» с доставкой в конкретный ПВЗ и только потом привозит в этот пункт товары со своего склада или, например, с витрины торгового зала. Это позволяет продавцу торговать одеждой и обувью на разных площадках одновременно: и на маркетплейсе, и в своих магазинах — как в онлайне, так и в офлайне. А товары, от которых откажутся покупатели при получении посылок в ПВЗ маркетплейса, магазин сможет в любое время забрать обратно из этих пунктов.

Для доступа к примерке продавцам не нужно ничего дополнительно настраивать. Сервис уже подключил сам эти услуги всем магазинам, которые со своих складов торгуют одеждой и обувью. Продавцам, которые в будущем начнут торговать на «Маркете» со своих складов, сервис тоже включит эту услугу автоматически.

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«Яндекс Маркет» — сервис для покупок, который продает больше 25 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились уже почти 24 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».