Минцифры России изменяет условия для получения льготной ипотеки

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев на регулярном совещании с ИТ-отраслью сообщил, что минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки может быть снижен на 50 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Минцифры России внимательно изучило реакцию отрасли и внесло изменения. Предлагаем такую меру поддержки распространить на ИТ-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тыс. руб. в месяц для городов миллионников и от 100 тыс. руб. для регионов.

Максут Шадаев также отметил, что процедура подачи заявлений для получения отсрочки от армии будет проходить в электронном виде. За 50 дней до начала призыва аккредитованной ИТ-компании необходимо подать списки сотрудников, которые соответствуют критериям. Минцифры в течение 20 дней будет собирать и проверять информацию и затем направит данные в Минобороны России.

Организация имеет шансы потерять аккредитацию и льготы, если поданные заявления не будут соответствовать требованиям. Планируется, что форма подачи заявлений будет запущена с 15 апреля 2022 г.

Также опубликован перечень из 75 специальностей, которые позволяют претендовать на отсрочку. В него вошли инженерные специальности, статистика, телеком-специальности и другие.