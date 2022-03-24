X-Com разработала пакет предложений по импортозамещению ПО

X-Com представила пакет предложений по миграции с программных продуктов зарубежных вендоров, поставка и/или поддержка которых в России прекращена, на их отечественные аналоги.

В свете усиления санкционного давления на российский бизнес и ухода с рынка ряда разработчиков и поставщиков программного обеспечения вопрос импортозамещения перед организациями практически всех сфер деятельности и учреждениями госсектора встал с новой силой. Инженеры и presale-эксперты X-Com готовы всесторонне помогать таким компаниям, делясь опытом и знаниями в этой области.

Компания проанализировала динамику доступного на российском рынке ассортимента зарубежных программных продуктов и потенциальные риски дальнейшего использования в информационных системах оставшихся без поддержки производителей решений. На основании полученных данных был разработан набор практических рекомендаций по подбору представленных на российском рынке и в продуктовом портфеле X-Com, в частности, импортозамещающих продуктов.

Наряду с этим эксперты компании прилагают индивидуальный подбор российских аналогов программных, программно-аппаратных средств и сетевого оборудования под конкретные задачи заказчиков. В качестве многопрофильного системного интегратора X-Com обеспечивает внедрение и миграцию на системное и прикладное ПО, включенное в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.