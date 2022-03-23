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В Москве будет учреждено звание «Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы»

В столице будет учреждено звание «Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы». Оно будет присваиваться высокопрофессиональным специалистам, обеспечивающим развитие и внедрение новейших решений в сфере ИТ и связи. Соответствующий законопроект 23 марта 2022 г. поддержали депутаты Московской городской Думы. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

В столичном Департаменте информационных технологий, который занимался подготовкой проекта закона, отмечают, что присвоение нового звания станет знаком признания профессионализма специалистов и их вклада в развитие ИТ-отрасли.

«Работа в ИТ – это ответственный труд, который порой требует круглосуточной вовлеченности, а без стабильной связи сегодня невозможен ни один городской процесс и ни один сервис. Технологии применяются абсолютно во всех отраслях городского хозяйства и социальной сферы, а удобные цифровые сервисы уже стали неотъемлемой частью жизни многих москвичей. Но важно помнить, что за каждым удобным приложением или сервисом стоит труд конкретных людей – связистов, разработчиков, дата-сайентистов, тестировщиков, специалистов в сфере информационной безопасности. Почетное звание, которое будет учреждено по итогам принятия закона, поможет отметить их вклад в развитие Москвы», — сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Работа в ИТ становится одной из самых перспективных в экономике города – востребованность специалистов, рост числа вакансий и среднего дохода в этой сфере наблюдается во всех отраслях. По итогам 2021 г. доля предложений для специалистов в сфере ИТ и Телеком составила 22% от всех открытых вакансий на рынке труда в Москве. Всего с 2019 по 2021 гг. количество вакансий в сфере ИТ и Телеком выросло на 36%.

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«Сегодня наши ИТ-специалисты считаются одними из самых профессиональных в мире, во многом от их работы зависит информационная безопасность столицы, будущее всей отечественной отрасли высоких технологий и развитие России. Новое звание станет стимулом, знаком уважения и поощрения от города за вклад каждого в сферу информационных технологий и связи Москвы», — отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В целом сегодня в Москве сосредоточено 2/3 российской ИТ-отрасли. Доля ИКТ в валовом региональном продукте столицы составляет 6%. Число ИКТ-специалистов, занятых в московских компаниях, по итогам 2021 г. превысило 630 тыс.

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