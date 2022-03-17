«Контур» запустил бесплатные консультации для начинающих предпринимателей

Эксперты «Контура» поддерживают предпринимателей: по телефону и в чате дают личные консультации, которые помогают начать свой первый бизнес быстро и без ошибок.

Предприниматели могут задать вопросы о законодательстве, льготах, налогах, бухгалтерии, автоматизации, оформлении и обучении сотрудников. Вместе с экспертами определить, какую форму собственности или систему налогообложения выбрать, узнать об обязательных требованиях государства, понять, понадобится ли касса, маркировка и многое другое. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«”Контур” много лет работает с предпринимателями и знает, как сложно открыть свое дело, а потом не бросить задуманное. В текущей ситуации у бизнесменов много сомнений и страхов. Но появляются и новые возможности, главное их вовремя разглядеть. Мы хотим, чтобы предприниматели не переживали о штрафах или регистрации бизнеса, а концентрировались на действительно важном. Быстро реагировали на изменения, уверенно развивали свое дело», – сказала Дарья Болдаева, руководитель проекта по работе с новыми бизнесами.

Консультации от «Контура» будут полезны тем, кто только решил уйти из найма или уже начал регистрировать свое дело, а также открыл бизнес не больше трех месяцев назад. Общаться с экспертами начинающие предприниматели могут без ограничений, пока не убедятся в правильности своих действий. Консультации будут доступны до 31 ноября 2022 г.

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач.

Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.