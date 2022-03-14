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Приложения для медитаций стали в 1,5 раза популярнее с начала 2022 года

Мобильный оператор Yota выяснил, как менялся спрос клиентов на приложения для медитаций. В аналитику вошел интернет-трафик восьми популярных приложений этой категории в период с 1 января по 9 марта 2022 г. Абсолютным лидером у клиентов Yota стало приложение Insight Timer. Об этом CNews сообщили представители Yota.

В топ-5 приложений для медитаций по объемам интернет-трафика с 1 января по 9 марта 2022 г. вошли:

1. Insight Timer — 46,97%.

2. Meditopia — 21,76%.

3. Prosto — 20,51%.

4. Endel — 6,28%.

5. Spoki — 3,09%.

Оставшиеся 1,38% трафика разделили между собой HeadSpace, MO и Practika.

Наименее популярным временем для медитаций стала неделя с 1 по 7 января 2022 г. — 8,92% от всего трафика на такие приложения в 2022 г. Больше всего люди хотели расслабиться с 26 февраля по 4 марта 2022 г. — 12,91%. Таким образом, рост трафика на приложения для медитаций с начала года составил почти 4%.

Наибольший объем интернет-трафика в день был зафиксирован 4 марта 2022 г. в приложении Meditopia, пик по количеству пользователей в день случился 17 января 2022 г. в этом же приложении. Самые вовлеченные пользователи оказались у приложения Insight Timer — оно на первом месте по соотношению объема потраченного трафика и количества пользователей в день.

«Рост популярности приложений для медитаций легко объясним, люди ищут способы отвлечься и расслабиться, особенно во времена неопределенности. Для кого-то таким способом стали wellness-приложения. При этом в праздничные дни мы видим спад спроса на подобные сервисы. Например, 8 марта 2022 г. общий объем трафика на все приложения для медитаций составил 1,44%, в то время как в пятницу — рабочий день перед длинными выходными — он составил 2,18% от общего интернет трафика наших клиентов. Видимо, встречи с друзьями и близкими помогают отдохнуть и развеяться не хуже медитаций», — сказал Артем Рабчук, PR-директор Yota.

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Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

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