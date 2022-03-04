Совет депутатов муниципального округа Якиманка (г. Москва) расширяет использование СЭД «Этлас».

Деятельность Совета депутатов связана с объемным документооборотом. Встречи с жителями округа, подготовка, согласование и контроль решений, законотворчество — работа депутатов многообразна, и вся она отражается в документообороте.

В 2019 г. Совет депутатов для совершенствования своей деятельности внедрил систему электронного документооборота. Она должна была решить комплекс задач:

• автоматизировать согласование входящих, исходящих и внутренних документов;

• упростить создание отчетов по различным информационным срезам;

• обеспечить работу с персональными данными;

• автоматизировать прием обращений граждан, получаемых по электронной почте;

• обеспечить удаленную работу с документами из любой точки страны.

Внедрение и настройку системы электронного документооборота «Этлас» в комплектации «Стандарт» провели специалисты компании-разработчика. В ходе этой работы они сформировали группы пользователей с распределением прав доступа, произвели настройку карточек для всех типов документов и реструктуризацию справочника контрагентов, настроили маршруты для бизнес-процессов, сформировали ключевые отчеты, настроили прием и автоматическую обработку обращений граждан с сайта Совета депутатов через корпоративную электронную почту.

За прошедшее после внедрения системы электронного документооборота время она продемонстрировала свою эффективность.

За счет прозрачной автоматизации процесса обработки обращения граждан в Аппарате Совета повысилась исполнительская дисциплина. Сократилось время на подготовку ответов на обращения. Немаловажно, что система электронного документооборота помогает неукоснительно соблюдать требования Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

Депутаты муниципального округа отмечают многочисленные позитивные изменения, произошедшие в работе после перехода на электронный документооборот. Документы не теряются, меньше времени уходит на ознакомление с запросами, появилась возможность дистанционной работы с документами, сократилось время согласования решений.

С учетом положительных результатов было принято решение расширить применение программы электронного документооборота «Этлас», для чего были приобретены дополнительные лицензии.