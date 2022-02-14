«Лаборатория Касперского» расскажет о главных составляющих корпоративной защиты в 2022 году

Согласно опросу «Лаборатории Касперского»*, для половины российских крупных компаний (51%) вложения в кибербезопасность входят в топ-3 приоритетов. Главные причины, по которым бизнес готов инвестировать в ИБ, — растущая сложность IT-инфраструктуры (51%), требования регуляторов (43%) и необходимость повысить профессиональный уровень соответствующих специалистов (25%).

Рост цифровизации, вызванный пандемией, привёл к увеличению рисков в области информационной безопасности. Многие компании корректируют свои стратегии и меняют подходы. Какие инструменты становятся всё более востребованными, а какие наоборот теряют эффективность и популярность, обсудят эксперты на конференции издания CNews «Информационная безопасность 2022», которая пройдёт офлайн и онлайн 22 февраля 2022 года.

О современной корпоративной защите на мероприятии расскажет Алексей Киселёв, руководитель отдела продаж клиентам малого и среднего бизнеса «Лаборатории Касперского». Эксперт расскажет, как «Лаборатория Касперского» реализует новый ступенчатый подход к корпоративной кибербезопасности, в рамках которого все корпоративные продукты, технологии и сервисы разделены на три уровня. Необходимый конкретной компании уровень защиты зависит от её размера и степени зрелости службы ИБ.

Кроме того, «Лаборатории Касперского» выступит партнёром видеоконференции мероприятия.

*Опрос «Информационная безопасность бизнеса» проведён «Лабораторией Касперского» в мае-июне 2021 года. В нём приняли участие 4303 специалиста из компании с более чем 50 сотрудниками из 31 страны включая Россию.