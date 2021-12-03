«Транстелеком» выступил интегратором решения для обслуживания клиентов ОАО «РЖД» с нарушениями слуха

Компания «Транстелеком» обеспечила работу сервиса для клиентов ОАО «РЖД» с нарушениями слуха. Проект реализуется Департаментом пассажирских перевозок. Видеоконсультация на русском жестовом языке с оператором Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» доступна на официальном сайте «РЖД».

В случае если у клиента с ограниченными возможностями слуха возникают проблемы с заполнением заявки на услуги, оператор со знанием языка жестов готов прийти на помощь. В режиме совместного использования экрана он видит, что происходит на экране клиента, и при необходимости может помочь с вводом текста и управлением мышью при выборе необходимых опций.

Ранее в 2020 г. на четырех вокзалах города Москвы был запущен пилотный проект, благодаря которому пассажиры с нарушением слуха могли связаться с оператором и задать интересующий вопрос о поездке с помощью видеотерминала с сурдопереводом. Развитием проекта стал запуск такой возможности на интернет-портале компании. Теперь для получения консультации пассажиру с нарушением слуха не обязательно ехать на вокзал к видеотерминалу, получение консультации стало возможным онлайн.

Сервис доступен в разделе «Услуги и сервисы» – «Маломобильным пассажирам» для зарегистрированных пользователей сайта «РЖД».