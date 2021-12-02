X-Com помогла расширить парк компьютеров Государственному институту русского языка

X-Com завершила проект масштабирования компьютерного парка администрации Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина») – учебного и научного заведения, занимающегося проблемами преподавания русского языка как иностранного. В ходе проекта рабочие места администрации учреждения были оснащены компьютерами и ноутбуками, отвечающими требованиям его рабочих процессов.

Подрядчиком проекта компания стала в результате победы в тендере, проведенном заказчиком среди российских системных интеграторов и поставщиков оборудования. Значительное внимание конкурсная комиссия уделяла оценке опыта кандидатов в оснащении государственных научных и образовательных заведений и их рекомендаций со стороны соответствующих заказчиков. Компания X-Com, подтвердившая свои компетенции и представившая наиболее конкурентоспособные условия реализации проекта, была признана победителем.

Специалисты X-Com проанализировали требования применяемого в рабочих процессах программного обеспечения к аппаратной части новых компьютеров и на основании полученных данных составили их детальные технические спецификации. Заказчику были предложены компьютеры собственного производства X-Com, изготовленные на базе процессоров Intel последнего поколения с учетом выявленных потребностей заказчика. Благодаря кастомизированному производству и отсутствию избыточной производительности удалось реализовать решение с наилучшим соотношением цена/производительность. Кроме того, ряд рабочих мест был оснащен ноутбуками Dell Latitude 3420.