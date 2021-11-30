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BI.ZONE предупредил о появлении мошеннических сайтов, предлагающих услуги Дедов Морозов

Специалисты компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE предупредили о готовящемся всплеске интернет-мошенничества. На этот раз — предновогоднем, связанный с вызовом артистов для детей.

Злоумышленники создают фишинговый сайт и размещают на нем выгодные условия по приглашению Деда Мороза и Снегурочки. Зачастую цены на такое «торжество» значительно ниже рынка.

«При заказе на фишинговом сайте вы отправляете предоплату через онлайн-кассу. Естественно, никакой Дед Мороз к вам не приходит. Часто такие сайты таргетируют на жертв в социальных сетях или с помощью контекстной рекламы, а также распространяют в спам-рассылках», — сказал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты компании рекомендуют проверять адрес страницы, на которой вы заказываете услуги или покупаете товары. Если это официальный сайт event-агентства, в адресной строке должен быть префикс HTTPS, а в названии не должно быть опечаток. Также ресурс должен открываться без ошибок и предупреждений.

Специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам контекстной рекламы — она появляется на различных сайтах исходя из запросов пользователя. Зачастую мошенники используют ее для привлечения жертв на фишинговый ресурс.

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