Скоростной LTE-интернет МТС появился в старинном ауле Кошкуль Новосибирской области

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом аул Кошкуль – один из старейших в Новосибирской области, сообщает в своем аккаунте Александр Соловенчук, директор компании МТС в Новосибирской области. Аул находится в Чановском районе, в нем проживает 500 человек.

Благодаря «дальнобойной» сети LTE-900 связь и скоростной интернет теперь доступны не только на всей территории аула, но и на берегах озер Большой Кошкуль и Малый Кошкуль.

«Мобильная связь и интернет для жителей небольшого аула, без преувеличения – окно в мир. Теперь кошкульцам доступны все современные цифровые сервисы. В Чанах мы усилили покрытие сети 4G, и сразу подросла скорость мобильного интернета. Мы планируем и дальше улучшать качество связи в Чановском районе, особенное внимание уделяя малым селам, где мобильный интернет является единственным способом доступа в сеть», – отметил Александр Соловенчук.