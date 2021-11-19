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Партнерская программа #CloudMTS для бизнеса стала лучшей в стране по версии CNews

ИТ-маркетплейс Market.CNews выпустил первый в России рейтинг партнерских программ облачных провайдеров. Аналитики сравнили десять ключевых параметров, оказывающих влияние на сотрудничество провайдеров с партнёрами. Лидером рейтинга стал облачный бизнес МТС.

Провайдер помогает партнерам с реализацией ИТ-проектов и продвижением, оказывает бесплатную техническую поддержку в круглосуточном режиме, сотрудничает с глобальными вендорами. В рамках партнерской программы #CloudMTS агентские выплаты могут достигать 25%, реселлерские скидки -- 45%. В портфеле провайдера несколько сотен партнеров: ИТ-компании, системные интеграторы, разработчики.

«Мы делаем ставку на развитие партнерского направления. Наша цель – быть надежным партнером бизнесу, работая по принципу win-win. Сейчас среди партнеров #CloudMTS более двухста компаний, и это число продолжает увеличиваться. Мы помогаем партнерам наращивать облачную экспертизу и больше зарабатывать, вместе реализовывая крупные ИТ-проекты», – сказала руководитель направления по работе с партнерами облачного бизнеса МТС Анастасия Кулина.

Провайдер предлагает широкие возможности по комплексной поддержке партнеров. Например, для реализации сложных проектов #CloudMTS выделяет команду из технических специалистов и аккаунт-менеджеров.

Аналитики Market.CNews провели комплексное сравнение российских провайдеров: размера выплат за привлечение новых клиентов и перепродажу услуг, наличия технической поддержки партнеров и совместного продвижения, технологических возможностей провайдеров.

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