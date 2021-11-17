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«Лента» автоматизировала управление промо-выкладкой товаров fresh-категории

«Лента», одна из розничных сетей России, масштабировала технологию автоматического создания промо-списков товаров к выкладке для магазинов на все регионы присутствия.

Система мерчандайзинга выстроена на базе обновленных модулей решения BlueYonder (JDA). Она выстраивает рейтинг каждого товара категории Fresh и распределяет выкладку с учетом количества мест в каждом магазине на основе прогнозов продаж. Решение учитывает покупательские потребности и ассортимент магазина, температурный режим хранения и срок годности. Система автоматически создает список товаров для промо-выкладки, рассчитывает необходимый запас для презентации и передает данные в службу логистики.

Ранее планированием промо-выкладки и заказами товаров занимались работники магазинов. Централизация процесса позволила снизить количество списаний в торговых точках, повысить точность прогноза продаж и показатели доступности товаров.

«Процессы управления мерчандайзингом на базе новой версии платформы Blue Yonder (JDA) CKB уже показали высокую эффективность. Они позволяют «Ленте» совершенствовать процессы планирования запасов и автоматизации в категорийном управлении и в целом повышать операционную эффективность», – отметил директор по цифровым инновациям и ИТ «Ленты» Сергей Коротков.

Технологическим партнером «Ленты» по внедрению системы стала компания Accenture. В рамках проекта Accenture отвечала за проектирование, разработку и запуск решения. Решение было внедрено во всех магазинах за 45 дней.

«Это решение позволило компании автоматизировать трудоемкие рутинные процессы создания промо-планограмм. Производительность промо-специалистов в мерчандайзинге увеличилась в четыре раза. Мы смогли повысить точность планирования выкладки промо-предложений Fresh-категорий для каждого магазина за счет формирования презентационного запаса. В рамках нового подхода «Лента» подбирает промо-предложения для выкладки, учитывая потребности покупателя, что соответствует стратегическим задачам компании», – сказала директор по мерчандайзингу и управлению торговым пространством «Ленты» Марина Андронаки.

Проект реализован во всех магазинах «Ленты». Ранее компания внедрила аналогичную систему автоматизированного управления промо-выкладкой товаров для категорий Dry Food.

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