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«Ред софт» продолжит развивать информационную систему Минцифры России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и «Ред софт» заключили новые государственные контракты. Теперь в течение следующих двух лет российский разработчик будет сопровождать информационную систему, с помощью которой ведомство в автоматизированном режиме осуществляет сбор, обработку, хранение, поиск, выдачу информации и оказание услуг в области связи.

«Ред софт» не только сопровождает, но и развивает информационную систему министерства на протяжении семи лет. Благодаря совместной работе госоргана и разработчика сегодня на портале «Госуслуги» предоставляются шесть государственных услуг в области связи, а операторы связи могут передавать отчётность в ведомство в электронном виде.

Минцифры России и «Ред софт» в рамках нового государственного контракта на развитие системы продолжат работы по дальнейшей цифровизации ведомства. В числе прочего до конца года для сайта министерства будет создан раздел с открытыми данными для публикации реестров нумерации, сертификатов и деклараций. Кроме того, более 10 тыс. операторов связи смогут переходить с сайта Минцифры России в личный кабинет.

Для повышения надёжности и быстродействия все серверы системы будут переведены на операционную систему разработчика – «Ред ОС».

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