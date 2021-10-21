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Сервис кадрового ЭДО HRlink дополнен модулем приема сотрудников на работу

Сервис кадрового электронного документооборота HRlink дополнен модулем приема сотрудников на работу. Он позволит компаниям автоматизировать обработку документов каждого кандидата. Это в 4-5 раз сократит время на обмен необходимыми документами и внесение данных в кадровые учетные системы.

HRlink представляет собой сервис безбумажного кадрового документооборота. С его помощью можно перевести в электронный вид все типы документов, связанных с работой, включая взаимоотношения с самозанятыми. Для подписания сотрудники используют неквалифицированную цифровую подпись, которая генерируется прямо в приложении.

Модуль приема сотрудников расширит функциональность платформы HRlink. Он даст возможность полностью автоматизировать процесс трудоустройства и оформления кандидатов. Сейчас HR-специалисты вручную проверяют, регистрируют, собирают документы и вносят данные в системы кадрового учета. Это отнимает много времени и ресурсов, особенно в компаниях с высокой текучкой кадров: обработка документов каждого нового сотрудника и извлечение из них нужных сведений занимает до 50 минут.

В модуле приема сотрудников сервиса HRlink можно провести автоматическую проверку кандидата по налоговым и другим базам, сделать предложение о работе, ознакомить с локальными нормативными актами и подписать трудовой договор в электронном виде с помощью цифровой подписи. Кандидаты смогут загружать все документы удаленно и отслеживать, вся ли нужная информация предоставлена.

Инструменты распознавания позволят автоматически извлекать данные о новых сотрудниках из документов. Благодаря интеграции с сервисами по управлению кандидатами (Application Tracking System) и кадровыми учетными системами HR-специалисты смогут бесшовно загружать и передавать информацию в HRlink.

Решение обеспечит прозрачность и управляемость процесса трудоустройства сотрудников, сократит время подписания документов, а также уменьшит затраты бизнеса на ведение документооборота. Сроки обработки документов сократятся в 4-5 раз. Модуль приема сотрудников сделает удобнее трудоустройство удаленных работников — им не придется ездить в офис для заключения договора.

«Большинство ИТ-инструментов на рынке HR решает точечные задачи. Поэтому до сих пор есть процессы, не охваченные автоматизацией, например, в промежутке между рекрутингом кандидата и его трудоустройством. Мы пытаемся сделать их бесшовными и перевести в электронный вид. Так наши клиенты смогут централизованно управлять процессом взаимодействия с каждым сотрудником на всех этапах его работы», — сказал Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.

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