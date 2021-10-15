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«Яндекс» упростил поиск и выбор онлайн-курсов

«Яндекс» стал объединять в одном ответе предложения разных образовательных платформ. Так, по запросу «курсы SQL» можно увидеть целую подборку вариантов.

«Яндекс» покажет названия курсов, их программу, продолжительность и стоимость. Человеку не придётся самому собирать эти сведения на разных сайтах, чтобы сравнить условия обучения. Можно также посмотреть только платные или только бесплатные предложения – для этого есть специальный фильтр.

Сейчас «Яндекс» показывает информацию о курсах по ИТ, бизнесу и управлению. В дальнейшем появятся подробные ответы и по другим дисциплинам.

В период пандемии россияне стали искать онлайн-курсы вдвое активнее, чем раньше. Женщины обращаются с такими запросами к поиску в 2,5 раза чаще мужчин. При этом у женщин существенно вырос интерес к обучению программированию, а у мужчин, особенно старше 55 лет – к менеджменту.

«Люди поняли, что могут получать знания или даже специальности, не выходя из дома. Новые онлайн-курсы появляются постоянно и в большом многообразии, – сказал руководитель сервиса Алексей Панов. – Мы помогаем пользователям выбрать наиболее подходящий вариант обучения, чтобы повысить профессиональный уровень или освоить новую предметную область».

Информацию о своих учебных программах образовательные ресурсы могут сами передавать в «Яндекс». Это бесплатно, необходимо только соблюдать определенные технические требования к передаче данных.

«Образовательным платформам такой формат дает возможность привлечь больше новых, заинтересованных в обучении студентов. А тем, в свою очередь, становится проще найти нужные курсы», – отметил Николай Исай, руководитель школы SQL Online.

«Это своего рода мини-агрегатор внутри поиска «Яндекса». Выбирать курсы теперь легче, так как в одном окне видна вся информация, которая дает представление о предложениях на рынке. Поэтому у нового формата есть перспективы, и, скорее всего, не только в сфере онлайн-образования», – сказал Артемий Романчук, руководитель направления perfomance-маркетинга в «Нетологии».

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