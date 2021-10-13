«Россети» и Сбербанк договорились о создании новой архитектуры информационного обмена

Заместитель генерального директора компании «Россети» Алексей Мольский и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заключили соглашение об информационном взаимодействии организаций. Документ нацелен на предотвращение нарушений работы банковской инфраструктуры.

В соответствии с договоренностями, стороны берут на себя обязательства по оперативному предоставлению данных о технологических нарушениях и любых чрезвычайных ситуациях, способных повлиять на электроснабжение ключевых объектов Сбербанка. Для эффективного информационного обмена планируется создание автоматизированных сервисов с обеспечением необходимых требований кибербезопасности.

Документ разработан в развитие соглашения о стратегическом партнерстве, которое стороны заключили ранее в 2021 г. Отвечать за непосредственную организацию информационного обмена будут ситуационно-аналитический центр группы «Россети» и объединенный сервисный центр «Москва» Сбербанка.

«Взаимодействие группы «Россети» и «Сбера» выходит за рамки традиционного банковского обслуживания. Мы активно работаем по самому широкому спектру вопросов, включая сферу инновационного развития. Сотрудничаем при подключении к сетям энергоемких вычислительных центров банка. Подписанное соглашение нацелено на обеспечение высочайшего уровня надежности электроснабжения ключевых объектов «Сбера», в том числе развивающейся ИТ-инфраструктуры. Мы договорились о создании автоматизированной системы информационного обмена, которая позволит свести к минимуму риски при возникновении чрезвычайных ситуаций и любых отклонений в работе сетевой инфраструктуры», – отметил Алексей Мольский.

«Это соглашение ознаменует новый этап нашего взаимодействия с «Россетями». Три года назад мы заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве по широкому спектру нефинансовых услуг. Новое соглашение посвящено информационному взаимодействию: оно позволит нам минимизировать риски технологических нарушений и перебоев в поставках электроэнергии и сразу же получать информацию о любых нештатных ситуациях, чтобы моментально реагировать на них», – отметил Станислав Кузнецов.