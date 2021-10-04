Грантовую поддержку Правительства Москвы получат 14 анимационных компаний

В столице определены анимационные компании, которые получат гранты Правительства Москвы на создание нового аудиовизуального контента и стимулирование роста экономических показателей. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Поддержка одобрена 14 студиям. В общей сложности им будет выделено около 84 млн руб. Гранты можно направить на покупку оборудования и профильного программного обеспечения или на оплату труда сотрудников», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

На грант могли претендовать студии, которые занимаются производством анимационной аудиовизуальной продукции и находятся в реестре анимационных организаций Министерства культуры Российской Федерации или в реестре Ассоциации анимационного кино.

Чтобы получить поддержку, студии необходимо увеличить выручку от производства фильмов на сумму, в три раза превышающую размер будущего гранта.

В этом году московские создатели некоммерческой авторской анимации также смогут претендовать еще на один грант. Чтобы его получить, нужно завоевать приз на известном российском или международном фестивале авторской анимации. Прием заявок планируют открыть в ноябре 2021 г.

Также студии могут воспользоваться уже действующими в городе мерами поддержки бизнеса (например, компенсировать часть затрат на адаптацию продукции при экспорте). Целевая субсидия позволяет возместить стоимость художественного перевода, адаптации текста к видеоряду, создания дополнительной звуковой дорожки, изготовления субтитров, аренды помещений и необходимого для этого оборудования.

Кроме того, московские анимационные компании могут претендовать на грант для экспортеров, который предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства при наличии экспортного контракта на сумму не менее шести млн руб.