X-Com оснастила аудиторию одной из школ ЯНАО

ИТ-компания Х-Com выиграла тендер и оснастила компьютерами учебную аудиторию Окружной Санаторно-Лесной Школы (г. Салехард) – специализированного учебного заведения для детей с легочными заболеваниями. У школы появилась необходимость в оборудовании кабинета информатики и компьютерной грамотности, и был объявлен тендер среди российских системных интеграторов.

В проекте X-Com использовала компьютеры собственного производства, что позволило предложить более доступное и функциональное решение. Все компьютеры объединены в локальную сеть, а действия учащихся контролируются с рабочего места преподавателя.

X-Com гарантирует надежность, ссылаясь на многоступенчатую систему тестирования продукции и действующую систему контроля качества, соответствующую международному стандарту ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008). На все оборудование действует трехлетняя гарантия.

Подрядчик проекта определялся на основании открытого тендера, проведенного среди российских системных интеграторов и поставщиков компьютерной техники. В ходе конкурса наряду с ценовым предложением оценивался опыт кандидатов в области компьютеризации государственных учебных заведений и их рекомендации от клиентов данного профиля. Победителем была признана компания X-Com, подтвердившая свои компетенции и представившая наиболее конкурентоспособные условия реализации проекта.