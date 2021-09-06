Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств

Wildberries, российский онлайн-ритейлер России, сообщил о старте продаж фармацевтических препаратов. Доставка безрецептурных лекарств уже стала доступна жителям Москвы и Московской области

С сентября на Wildberries стартовали продажи популярных медицинских препаратов – антигистаминных, болеутоляющих, дерматологических и многих других. Курьерская доставка осуществляется в течение 24 часов, она будет бесплатной при заказе от 2 тыс. руб., а при покупке на меньшую сумму составит не более 249 руб. Условия доставки могут меняться в соответствии с городом проживания покупателя, так как осуществляется разными продавцами.

Продажа и доставка фармацевтических препаратов на Wildberries производится напрямую от крупных российских аптечных сетей, что гарантирует высокое качество лекарств и соблюдение всех требований законодательства. Первыми партнерами компании стали сети аптек «Самсон фарма» и «Монастырев.рф». В соответствии с планами компании, число продавцов лекарственных препаратов на онлайн-площадке будет активно расти.

Данную категорию товаров Wildberries относит к социально значимым, поэтому торговая комиссия онлайн-площадки составляет 5% (с учетом эквайринговых сборов платежных систем), что позволит предложить россиянам большой выбор лекарств по доступным ценам.

«Во время пандемии стало очевидно, что жителям нашей страны нужна не только доставка продуктов питания и непродовольственных товаров, но и жизненно важных препаратов - лекарственных средств. В 2020 г. продажи товаров для здоровья на Wildberries увеличились на 2778%, мы доставляли покупателям маски, перчатки, медицинскую технику, ортопедические товары. Теперь на Wildberries можно заказать и лекарства - что позволит россиянам экономить на их покупках», — отметили в пресс-службе Wildberries.

В настоящий момент доставка лекарств доступна по Москве и Московской области. В будущем онлайн-ритейлер запустит доставку медпрепаратов и в других городах страны.