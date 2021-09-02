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«Сбер» расширил линейку ИИ-продуктов для ритейла

«Сбер» представил три специализированных продукта на основе алгоритмов искусственного интеллекта (AI) для ритейла. Сервисы «AI маркетолог», «AI координатор» и «AI ретейл локатор», разработанные SberCIB и Sber AI совместно со СберАналитикой, способствуют повышению эффективности бизнеса.

«AI-маркетолог» помогает увеличить клиентопоток. Сервис выявляет потенциальных клиентов, которые соответствуют профилю розничной сети, а также основные причины, по которым клиент пользуется сетями – конкурентами.

«AI-координатор» анализирует территориальное расположение магазинов, выявляя как недостаточное покрытие, так и, напротив, сильное перекрытие радиусов, приводящее к каннибализации клиентопотока. Сервис также помогает увеличить клиентопоток и оптимизировать маркетинговые расходы с помощью выявления партнерских сетей для совместных коллабораций.

«AI ретейл локатор» даёт рекомендации по открытию новых торговых точек сети с учетом профиля клиентов данной сети и их «поведения» около нее.

«Мы продолжаем разрабатывать специализированные AI продукты для различных отраслей. В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме мы представили уникальное AI-решение для сельского хозяйства, теперь — аналогичный продукт для ретейла. Наша задача — создавать эффективные отраслевые «сервисные наборы» со встроенным искусственным интеллектом, которые помогают бизнесу решать ключевые задачи, привлекать клиентов и оптимизировать процессы, - сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Владимир Бахур

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