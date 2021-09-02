Atos предоставит безопасные цифровые решения для Европейских игр 2023 и 2027 года

Atos выбрана Европейским олимпийским комитетом (EOК) в качестве официального партнера по предоставлению цифровых решений на Европейских играх 2023 и 2027 годов. В рамках этого партнерства, Atos, ИТ-партнер Олимпийского движения, и EOК, организация, объединяющая в настоящее время 50 национальных олимпийских комитетов Европы, будут совместно работать над улучшением взаимодействия с болельщиками.

Обладая полным портфелем декарбонизированных решений для цифровой трансформации спорта, Atos позволит организационным и национальным олимпийским комитетам, а также спортивным федерациям европейских стран создавать высококачественный цифровой контент, способствующий проведению игр.

В Кракове во время третьих Европейских игр в 2023 году, Atos будет отвечать за безопасный сбор и анализ статистических данных всех спортивных мероприятий. Atos внедрит новую цифровую платформу, которая позволит европейским болельщикам получить доступ к официальной статистике соревнований, результатам и личным рекордам спортсменов, а также по-новому взглянуть на это событие. Используя данные о взаимодействии с болельщиками, EOК получит возможность улучшить пользовательский опыт зрителей на площадке или в онлайн, что в конечном счете увеличит количество болельщиков.

Спирос Капралос, президент Европейских олимпийских комитетов, подчеркнул важность сотрудничества с надежным партнер в ближайшие несколько лет: «Atos уже давно предоставляет услуги разного уровня сложности в области цифровых технологи. Компания обладает уникальным олимпийским опытом и способностями обеспечить безопасные и надежные инновационные решения. Так, специалисты компаний реализовали ряд проектов, связанных со спортом и крупными мероприятиями. Мы рады, что Atos будет с нами в качестве партнера Европейских игр по цифровым технологиям до 2027 года».

«Мы очень рады сотрудничеству с Европейскими олимпийскими комитетами. Более того, мы твердо убеждены в том, что цифровые технологии могут изменить пользовательский опыт любителей спорта. Совместно мы сможем успешно провести Европейские игры в 2023 и 2027 годах», - отметил Патрик Адиба, руководитель направления поддержки масштабных мероприятий Atos.

Ранее в этом году Atos также был выбран официальным цифровым партнером Европейской легкоатлетической ассоциацией, руководящим органом легкой атлетики в Европе. Первые результаты этого сотрудничества были засвидетельствованы на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении 2021, который в этом году проходил в польском городе Торуне с 5 по 7 марта 2021 года. Для него Atos разработал безопасную декарбонизированную экосистему для управления данными, которая одновременно объединяет спортсменов и болельщиков.