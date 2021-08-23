Посетители столичной библиотеки протестировали сервис для анализа отзывов

В столичной библиотеке № 214 протестировали сервис Qindex для автоматизированного сбора, обработки и анализа отзывов. С его помощью компании в режиме реального времени получают обратную связь от клиентов и своевременно реагирует на негативные отзывы. Оператор программы пилотного тестирования инноваций — Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

«Участниками программы пилотного тестирования инноваций стали уже более 400 компаний, которые создали передовые проекты в 18 отраслевых направлениях, например, в медицине, образовании, информационных технологиях, производстве и других. На данный момент завершено порядка 90 пилотных тестирований, еще 32 тестовых испытания сейчас в процессе», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В столичной библиотеке № 214 протестировали сервис Qindex для автоматизированного сбора, обработки и анализа отзывов

Протестированный сервис Qindex позволяет обрабатывать большой объем данных, получать в режиме реального времени информацию об уровне удовлетворенности клиентов, быстро выявлять пробелы в бизнес-процессах и на ходу решать проблемы. Например, если система выявляет негативный отзыв, она тут же оповещает об этом ответственного сотрудника.

Обычный процесс сбора и обработки обратной связи может занимать несколько дней, из-за чего результаты не всегда оказываются своевременными и актуальными, а часть клиентов переходит к конкурентам. Поэтому преимуществом сервиса можно считать то, что он разрабатывался специально для компаний, которые хотят в режиме реального времени получать обратную связь от своих клиентов, вовремя предотвращать их «утечку» и повышать лояльность.

«На сервисе доступны шаблоны анкет, разработанные с учетом лучших мировых практик сбора обратной связи для компаний, занимающихся ресторанным бизнесом, оказанием услуг красоты, музейной деятельностью, производством труб и продуктов питания», — отметил основатель сервиса Qindex Григорий Онищук.

Тестирование проходило в течение двух месяцев. По его итогам разработчики системы планируют расширить ее возможности. В частности, речь идет об увеличении количества сфер бизнеса, улучшении оповещений и интеграции сервиса с различными CRM- и ERP-системами. Также будут доработаны технические характеристики, благодаря чему сервис сможет взаимодействовать с большими данными. Также к нему подключат алгоритмы машинного обучения.

Городская программа пилотного тестирования инноваций позволяет разработчикам испытать свои проекты в реальных условиях городской среды. Получить подробную информацию о ней можно на сайте Агентства инноваций Москвы.