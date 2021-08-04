Android или iOS: рейтинг популярных смартфонов у клиентов Yota

Huawei и Xiaomi потеснили Apple в пятерке популярных смартфонов у пользователей Yota, который занял четвертое место, не удержав «бронзу» прошлого года.

На первой строчке расположился Samsung с долей пользователей 24,7%. Следом идут Huawei и Xiaomi с долей 20,8% и 19,9% соответственно. Apple занял четвертое место с показателем 18,9%. Количество пользователей, выбравших Xiaomi, увеличилось почти на 3%, что позволило ему войти в тройку лидеров.

Рейтинг популярных смартфонов у клиентов Yota по брендам

«Китайские смартфоны продолжают набирать популярность, что позволило Huawei и Xiaomi занять второе и третье место в рейтинге. При этом растет доля Samsung – почти четверть смартфонов у наших пользователей этой марки. По нашим прогнозам, эта тенденция продолжится, и производители, предлагающие качественные, но более доступные продукты будут укреплять свои позиции», - отметила директор по аналитике Yota Алена Теремецкая.

Топ-5 популярных моделей смартфонов у пользователей Yota

Несмотря на то, что доля Apple снизилась, самой популярной моделью смартфона среди всех производителей у клиентов Yota стал iPhone 11. Следом расположились Honor 10 Lite, iPhone 7.