На платформе виртуальных персонажей «Сбера» появился первый анимационный аватар

Платформа Visper, позволяющая генерировать визуальный контент с помощью цифровых персонажей, открывает своим пользователям новые возможности для создания видеороликов и презентаций, которые сделают их по-настоящему уникальными. В обновлении появились два новых образа — первый на платформе женский анимационный персонаж Матильда и реалистичный мужской персонаж Пётр. Также без специальных инструментов теперь можно расставлять паузы и ударения в речи аватаров и загружать собственный аудиофайл с текстом, под который подстроится мимика персонажа. А оживить ролик можно, загрузив фоновую музыку.

На платформе появилась возможность создавать видео с анимационными аватарами, первым из которых стала Матильда, разработанная командой Visper совместно со Sber AR/VR Lab. При использовании этого образа уже доступны все те же функции, что и у реалистичных персонажей: зачитывание текста на русском языке, добавление собственной аудиодорожки, выбор голосовой модели (нейтральная, приветливая или деловая). Также к пяти женским реалистичным образам добавился и мужской персонаж, для которого доступны нейтральная и добрая модели звучания.

«Мы в SberDevices стараемся каждый день делать ещё удобнее и эффективнее свои продукты, которые призваны помогать человеку решать его ежедневные задачи. И очередное обновление платформы Visper служит именно этой цели. Одной из новинок стал первый на платформе анимационный персонаж. Теперь пользователям без специальных навыков ещё проще делать красивые и запоминающиеся ролики и презентации в разных стилях, которые можно использовать и для бизнеса. Мы постоянно пополняем линейку персонажей и расширяем возможности, чтобы создаваемый на платформе контент был по-настоящему уникальным и качественным», — сказал Константин Круглов, CEO SberDevices, старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка.

Ещё одним нововведением стала функция разметки текста на монтажном столе, который зачитывает персонаж. Теперь можно сделать речь аватара более эмоциональной, изменив её темп, добавив паузы и ударения. Делается это очень просто: нужно лишь поставить соответствующие метки в текст — и речь аватара зазвучит по-новому.

Кроме возможности управлять синтезом речи, появилась опция загружать свой аудиофайл с текстом, который будет озвучивать персонаж. Программа сама проанализирует запись и синхронизирует мимику, чтобы она выглядела максимально естественной. В пользовательских записях часто есть посторонние шумы, которые автоматически подавляются, что значительно упрощает работу над роликом и улучшает качество сгенерированного материала. Такая функция к тому же даёт возможность использовать дикторскую речь и записи на других языках.

Также теперь в видео можно даже загружать фоновую музыку, которая будет проигрываться на протяжении всего ролика на громкости 10% от звучания текста персонажа. Эта опция позволяет сделать видео уникальными, более живыми и динамичными, задать нужное настроение. Для того чтобы можно было быстро попробовать, как это работает, на платформе уже есть три трека, созданных при помощи нейронных сетей глубокого обучения, разработанных в SberDevices.