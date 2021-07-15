Более 5 тысяч заявок на рекламу по льготной стоимости одобрили московским предпринимателям

В Москве до конца августа 2021 г. продлили прием заявок от предпринимателей на рекламу по сниженной цене на сервисах «Яндекса». Специальная субсидия от правительства Москвы позволяет компенсировать будущие затраты компании. Участвовать могут предприятия или ИП, зарегистрированные в столице и имеющие офлайн-магазин или пункт самовывоза. В списке также салоны красоты, автосервисы, кафе или любые другие точки продаж. Заммэра Наталья Сергунина отметила, что субсидирование рекламных расходов – это самый популярный запрос от московского бизнеса.

«Программа по субсидированию стартовала в апреле. Всего за несколько месяцев ей воспользовались свыше 5 тыс. раз. Спрос действительно высокий, поэтому было принято решение о продлении приема заявок до конца августа», – сказала Наталья Сергунина.

Участники программы сначала проходят бесплатный обучающий курс по продвижению бизнеса в интернете, а потом получают двухмесячную рекламную подписку. 10% стоимости подписки вносит предприниматель, а остальное компенсирует правительство Москвы совместно с компанией «Яндекс». Когда подписка закончится, ее можно продлить за полцены на три или шесть месяцев.

В топ-5 отраслей, где эта субсидия оказалась наиболее востребованной, вошли гостиничный бизнес, салоны красоты, магазины цветов, стоматологии и автосервисы. Например, владелец центра по ремонту автомобилей Евгений Нуфер одним из первых воспользовался поддержкой. Предприниматель отметил, что количество новых заказчиков после подключения рекламной подписки, стало в разы больше – к нему пришли более 150 новых клиентов.