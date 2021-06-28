Выручка Navicon от реализации BI-проектов в 2020 году выросла на 30%

Системный интегратор и разработчик Navicon вошел в список 15 крупнейших российских поставщиков решений для анализа данных по версии CNews. В 2020 г. компания заработала на BI-проектах 610,5 млн руб. Navicon расширил портфель облачных предложений, переведя в Microsoft Azure несколько собственных отраслевых BI-разработок. Также в 2020 г. интегратор стал партнером компании Яндекс.Облако и первым российским партнером ThoughtSpot, разработчика одноименной аналитической платформы.

Эксперты Navicon отмечают, что события 2020 г., определенно, повлияли на развитие рынка бизнес-аналитики и потребности компаний – многие из них стали воспринимать BI-платформы как бизнес-критичные решения. При этом наметился переход от масштабных внедрений к менее длительным проектам: в ситуации нестабильного рынка компании заинтересованы в Quick Wins: решениях, которые можно быстро протестировать и запустить в работу.

Использованию такого подхода способствуют облачные технологии. По мнению экспертов Navicon, в прошлом году бизнес в России стал намного больше доверять им. Видя интерес российских заказчиков к облаку Microsoft Azure, Navicon перевел туда две собственные отраслевые разработки – Navicon Pharma BI и FMCG BI. Они позволяют анализировать продажи и коммуникации с клиентами, оценивать динамику рынка, работу с партнерами и дистрибьюторами, используя сервисы расширенной аналитики, в том числе на базе ИИ. Использование облачных мощностей позволяет решить еще одну задачу, которая обозначилась в 2020 г.: бизнес накопил так много данных, что старые хранилища просто не позволяют качественно работать с подобным объемом информации.

Также трансформировались цели, которые заказчики ставят перед собой и ИТ-партнерами при реализации BI-проектов. Если задачи по анализу продаж, остатков, маржинальности сохраняют свою важность, то роль клиентской аналитики значительно возросла. Бизнес стремится контролировать и оптимизировать работу с клиентом по всем точкам взаимодействия. Результаты используются для формирования рекомендаций по дальнейшей работе с клиентом, выстраивания омниканального маркетинга. Поэтому BI-системы теперь часто объединяются с ML-инструментами и становятся поставщиками данных не только для отчетности, но и для других ИТ-решений: например, систем прогнозирования или платформ для персонализированного маркетинга.