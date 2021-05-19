Спецпроекты

На Госуслугах доступны выписки из госреестра недвижимости

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Пользователи портала Госуслуг могут получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Новый электронный сервис запущен Минцифры России совместно с Росреестром.

Теперь на Госуслугах возможно получить наиболее востребованные виды выписок из ЕГРН: об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; об объекте недвижимости; о переходе прав на объект недвижимости.

Для направления запроса на получение выписки пользователям – физическим и юридическим лицам — необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Результат поступит в личный кабинет на портале в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав. Такая выписка является равнозначной бумажной версии, заверенной должностным лицом Росреестра и печатью органа.

«Вывод государственных услуг на ЕПГУ — одно из мероприятий, которое включено в программу цифровой трансформации Росреестра, утверждённой в 2020 году, и реализуется совместно с Минцифры. С помощью портала Госуслуг получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости станет еще удобнее и доступнее для наших клиентов. Это самая популярная услуга, оказываемая ведомством. Планируется, что к концу 2022 года на ЕПГУ будут выведены все массовые услуги Росреестра», — рассказала заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова, курирующая вопросы цифровой трансформации.

«Минцифры России продолжает совместную работу с Росреестром, и к концу 2021 года пользователям портала Госуслуг будет представлена возможность получения всех видов выписок из ЕГРН. А наш цифровой ассистент поможет разобраться с нюансами получения различных выписок и ответит на часто задаваемые вопросы», — сообщил замглавы Минцфиры России Дмитрий Огуряев.

За предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости взимается плата по установленным Росреестром тарифам.

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