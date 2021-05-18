Спецпроекты

Mail.ru Group запустила «Скринкасты» для разработчиков

Бизнес Кадры Телеком Контент

Mail.ru Group запустила новый проект «Скринкасты» на канале «Технострим». В рамках проекта эксперты Mail.ru Group расскажут и покажут, как делают свою работу. Зрители смогут увидеть, какими инструментами пользуются ИТ-специалисты из разных проектов для решения задач, понять ход их мыслей и повторить действия.

Скринкасты будут выходить каждую неделю. Продолжительность выпуска – 15–20 минут: специалисты Mail.ru Group будут делиться профессиональными секретами, говорить о распространенных проблемах и о работающих способах их решения.

В первых четырех выпусках члены команды Delivery Club расскажут и покажут, как развивать дизайн-систему проекта и как сделать ее открытой, а также как создавать виджеты для приложения. Героями следующих выпусков станут специалисты «Почты Mail.ru», «Юлы», «Ситимобила», All Cups, Tarantool, «Маруси» и других проектов экосистемы VK.

Дебютный выпуск скринкаста вышел 18 мая 2021 г. В нем разработчик Александр Аносов продемонстрировал, как работают со шрифтами в Delivery Club. В следующих выпусках он расскажет, как писать виджеты и учить приложение общаться, что такое менеджер зависимостей и как им пользоваться.

«Технострим» — образовательный канал для ИТ-специалистов, который ведет Mail.ru Group. На нем собраны курсы по языкам программирования, мобильной разработке, проектированию интерфейсов, безопасности и тестированию, управлению продуктом и другим темам. На канале можно посмотреть лекции и мастер-классы, а также ток-шоу для айтишников Oh My Code и записи подкаста «Будущее, которое мы заслужили» — о технологиях и о том, как они меняют мир.

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж

Техноблог

PPTP-подключение — что это такое и безопасно ли оно?

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте

Революция в спинтронике на подходе — ученые создали новые квазичастицы
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России