В России появился первый робот-библиотекарь

Робот-библиотекарь от компании «Промобот» устроился на работу в Псковскую областную универсальную научную библиотеку. В обязанности робота входит консультирование посетителей по сервисам и услугам библиотеки, помощь в навигации и поиске залов и департаментов библиотеки, а также общение с посетителями и привлечение молодой аудитории.

Проект стартовал в мае 2021 года. Для того, чтобы робот мог провожать посетителя до необходимого места, инженеры компании «Промобот» выполнили большую работу по построению карты помещения, а также по загрузке информации об основных услугах и сервисах учреждения.

По словам самих разработчиков, направление сервиса является ключевым в муниципальных учреждениях и впереди предстоит много работы по развитию робота. Так, планируется усовершенствовать функционал робота для того, чтобы он мог не только рассказать об услугах и сервисах, но еще и помочь с подбором книги, жанра произведения, а также привлечь посетителей к чтению.

На сегодняшний день это первый робот-библиотекарь в России. В открытых источниках так же нет информации о подобного рода проектах и в мировой практике. Возможно, роботы-библиотекари станут следующим этапом роботизации человеческого общества.

«На данный момент наши роботы активно применяются в сферах, где важную роль играет сервис: здравоохранение, банковский сектор, аэропорты. Муниципальные учреждения не являются исключением, тут также присутствуют “ошибки человеческого фактора”, которые робот просто не способен совершить — рассказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. — Роботизация библиотек может кардинально изменить их образ в сознании молодого поколения».