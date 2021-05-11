Чернышенко: 5400 библиотек в регионах страны будут подключены к интернету до конца года

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что до конца 2021 года 5400 общедоступных библиотек будут подключены к интернету.

«Мы продолжаем работу по подключению к интернету социально-значимых объектов, к перечню которых по поручению Президента отнесены библиотеки. В регионах страны, особенно на территориях удаленных от областных и краевых центров, общедоступные библиотеки важны для граждан, как источник получения знаний, живого общения и коммуникации. Наша задача помочь этим учреждениям развиваться и использовать за счет цифровизации более современные подходы, востребованные населением. В этом году мы продолжаем работу по их подключению. До конца 2021 года 5400 общедоступных библиотек будут обеспечены интернетом с пропускной способностью каналов не менее 10 Мбит/с».

Обеспечение подключения расположенных на территории Российской Федерации общедоступных библиотек и библиотек образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования к широкополосному доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется Минцифры России в рамках национальной программы «Цифровая экономика» (федпроект «Информационная инфраструктура»).

Срок подключения – до 30 ноября 2021 г.

Все школьные библиотеки также будут подключены до конца года вместе с проведением интернета в школы. Из более 45 тысяч зданий школ в рамках региональных проектов и по нацпрограмме «Цифровая экономика» уже подключено к сети интернет 34 429 образовательных организации. До конца года будут обеспечены интернетом оставшиеся 10 733 школы. Внедряемая в этом году система мониторинга позволит контролировать скорость трафика и другие на каждом подключенном объекте. Пропускная способность должна быть не ниже 50 мегабит для сельских или 100 мегабит для городских школ, в труднодоступной местности, где только спутниковая связь, не ниже 1 мегабита в секунду.