Accenture поглотила Cygni для усиления компетенции на облачном рынке и в разработке ПО

Accenture закрыла сделку по покупке компании Cygni – разработчика cloud-native и full-stack приложений. Условия сделки не разглашаются.

Штаб-квартира Cygni находится в Стокгольме, а также у компании есть офисы в Швеции и представительство в Амстердаме, Нидерланды. Cygni занималась цифровизацией крупнейших шведских брендов. Компания была основана в 2006 году с целью объединить лучших на рынке разработчиков ПО.

Благодаря сделке облачная команда Accenture Cloud First пополнится 190 высококвалифицированными full-stack разработчиками, обладающими навыками трансформации компаний различных отраслей на базе облачных платформ. Cygni сделает возможности Accenture Cloud First еще шире.

Группа Accenture Cloud First объединяет 70 000 облачных специалистов во всем мире, в ее развитие будет вложено $3 млрд в ближайшие три года. Специалисты расширяют существующие возможности Accenture в части создания cloud-native продуктов и сервисов. Также приобретение расширяет географию и повышает экспертизу компании, которая позволяет клиентам Accenture получать от облаков максимальную отдачу в короткие сроки.

«В России за последние годы cloud-native разработка получила широкое распространение, ощущается острая нехватка full-stack специалистов на рынке. Расширение международных возможностей за счет приобретения Cygni сделает возможным обмен опытом, обучение специалистов, кросс-региональное привлечение разработчиков. Это позволит расширить возможности локальной команды специалистов Accenture, а также поможет в трансформации нашим клиентам в России», - говорит Антон Херувимов, Transformation Lead компании Accenture в России.