Спецпроекты

Accenture поглотила Cygni для усиления компетенции на облачном рынке и в разработке ПО

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Accenture закрыла сделку по покупке компании Cygni – разработчика cloud-native и full-stack приложений. Условия сделки не разглашаются.

Штаб-квартира Cygni находится в Стокгольме, а также у компании есть офисы в Швеции и представительство в Амстердаме, Нидерланды. Cygni занималась цифровизацией крупнейших шведских брендов. Компания была основана в 2006 году с целью объединить лучших на рынке разработчиков ПО.

Благодаря сделке облачная команда Accenture Cloud First пополнится 190 высококвалифицированными full-stack разработчиками, обладающими навыками трансформации компаний различных отраслей на базе облачных платформ. Cygni сделает возможности Accenture Cloud First еще шире.

Группа Accenture Cloud First объединяет 70 000 облачных специалистов во всем мире, в ее развитие будет вложено $3 млрд в ближайшие три года. Специалисты расширяют существующие возможности Accenture в части создания cloud-native продуктов и сервисов. Также приобретение расширяет географию и повышает экспертизу компании, которая позволяет клиентам Accenture получать от облаков максимальную отдачу в короткие сроки.

«В России за последние годы cloud-native разработка получила широкое распространение, ощущается острая нехватка full-stack специалистов на рынке. Расширение международных возможностей за счет приобретения Cygni сделает возможным обмен опытом, обучение специалистов, кросс-региональное привлечение разработчиков. Это позволит расширить возможности локальной команды специалистов Accenture, а также поможет в трансформации нашим клиентам в России», - говорит Антон Херувимов, Transformation Lead компании Accenture в России.

Другие материалы рубрики

Российский рынок ИИ за год вырос как на дрожжах

Основатель Qiwi распродал свои акции. Он уходит из компании «по личным причинам»

Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России

Сбербанк приобрел музыкальный B2B-сервис за сотни миллионов рублей

В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда

«Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как не умереть от голода в лесу: лучшая портативная техника для готовки

Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж

Техноблог

Как изменить Bluetooth-кодек в ОС Android?

Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных