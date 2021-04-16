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Сервис Profitbase включен в единый реестр Российского ПО

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

По приказу Министерства цифрового развития от 8 апреля 2021 года Profitbase включён в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Profitbase — цифровая экосистема для девелопера. Решения Profitbase помогают застройщикам управлять продажами, маркетингом и клиентским сервисом своих объектов. Компания два года подряд становится победителем акселератора BuildUp от Сколково: в 2019 году с технологией динамического ценообразования на квартиры, а в 2020 — с решением для онлайн-продаж недвижимости.

Включение в единый реестр означает, что Минцифры проверили программу и разработчика, и убедились в их безопасности. Софт разработала российская компания, которая не отчисляет прибыль за рубеж. ПО является собственной разработкой и у компании есть на него исключительные права.

Все компоненты ПО технологически независимы: полные исходные коды программы хранятся в России, инфраструктура и специалисты — тоже в России. Программа защищает информацию — устойчива к взломам и утечкам данных, соответствует сертификатам безопасности ФСТЭК и ФСБ.

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