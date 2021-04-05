«Билайн» сделает гибридный формат работы постоянным

«Билайн» планирует полностью перейти на гибридный формат работы. Новый формат планируют развивать в течение 2021 г. Он предполагает, что сотрудники совместно с руководителями и в зависимости от специфики работы решают, хотят они работать в офисе или на удаленке. Компания также планирует сократить количество индивидуальных рабочих мест, заместив их удобными зонами для совместной работы, и ввести новую систему бронирования рабочих мест, которая начнет работать летом 2021 г. При этом офисное пространство компании будет играть роль коворкинга и места встреч коллег и перестанет восприниматься, как классический офис.

При принятии решения в компании учитывали результаты опросов сотрудников, 64% из которых готовы остаться на полной удаленке и лишь 34% хотели бы хотя бы пару дней в неделю ходить в офис. Около половины сотрудников отметили, что проект удаленной работы влияет на их выбор «Билайна» как работодателя.

Внутренние опросы также показали рост уровня комфорта удаленной работы с 7,8 в 2020 г. до 9,3 в 2021 г.

Ольга Филатова, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке, сказала: «Гибридный офис станет для нас развитием нашей системы удаленной работы, своеобразным BeeFREE 2.0. Я верю в то, что это позволит создавать в компании среду, в которой круто работать. Последний год еще раз показал, что самое важное не часы, проведенные в офисе, а ориентация на результат и амбициозные задачи. Но важно подчеркнуть, что мы не говорим о полном отказе от офиса. Он должен стать для нас прежде всего пространством для общения и совместного творчества. Даже те, кто готов 100% времени работать удаленно, время от времени будут появляться в офисе для командных встреч».

«Билайн» одним из первых в России еще в 2016 г. начал развивать проект удаленной работы BeeFREE. Благодаря этому в марте 2020 г. более 90% сотрудников в кратчайшие сроки были переведены на удаленную работу. Во время пандемии в компании запустили программу благополучия BeeWinner. В ее рамках были открыты спортивные клубы и различные сообщества по интересам, проведены марафоны ментального здоровья, финансовый ликбез и многое другое.