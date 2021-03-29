Смартфоны Samsung используются рейнджерами в качестве камер для видеонаблюдения

После падения туризма из-за пандемии проблема с браконьерством в ЮАР стала особенно острой. Чтобы помочь рейнджерам южноафриканского заповедника Балул (Balule Nature Reserve), Samsung выступила с инициативой Wildlife Watch, в рамках которой любой пользователь может оказать содействие в борьбе с браконьерами.

Samsung предоставила Балулу смартфоны Galaxy S20 FE, четыре из которых расположили по периметру заповедника, чтобы круглосуточно снимать его обитателей. Видео транслируется на сайт wildlife-watch.com. На платформе любой пользователь может не только посмотреть на животных, но и сообщить о подозрительной активности или пожертвовать средства заповеднику.

В рамках проекта Samsung выступила партнером компании Africam, которая также предоставила заповеднику камеры для трансляций. Технологии Galaxy S20 FE позволили более чем на 50% увеличить охват существующей инфраструктуры в заповеднике. Устройства Samsung и Africam были стратегически размещены в разных местах Балула. В частности, камеры есть там, куда животные приходят на водопой, и на Jeep, на котором передвигаются рейнджеры.

Самих сотрудников заповедника также обеспечили камерами Galaxy S20 FE. Искусственный интеллект и 30-кратный Space Zoom позволяют им делать четкие и детальные фотографии даже при низком освещении и на большом расстоянии. Снимки нужны для расследования браконьерской деятельности.

Смартфоны, которые получил заповедник, уже были в использовании и стали частью глобальной программы Samsung Galaxy Upcycling Program. Цель этой программы – увеличить жизненный цикл устройств и сократить количество отходов, используя устройства в новой роли. В рамках инициативы смартфоны Samsung используются рейнджерами в качестве камер для видеонаблюдения.