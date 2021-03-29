Спецпроекты

Смартфоны Samsung используются рейнджерами в качестве камер для видеонаблюдения

Техника

После падения туризма из-за пандемии проблема с браконьерством в ЮАР стала особенно острой. Чтобы помочь рейнджерам южноафриканского заповедника Балул (Balule Nature Reserve), Samsung выступила с инициативой Wildlife Watch, в рамках которой любой пользователь может оказать содействие в борьбе с браконьерами.

Samsung предоставила Балулу смартфоны Galaxy S20 FE, четыре из которых расположили по периметру заповедника, чтобы круглосуточно снимать его обитателей. Видео транслируется на сайт wildlife-watch.com. На платформе любой пользователь может не только посмотреть на животных, но и сообщить о подозрительной активности или пожертвовать средства заповеднику.

В рамках проекта Samsung выступила партнером компании Africam, которая также предоставила заповеднику камеры для трансляций. Технологии Galaxy S20 FE позволили более чем на 50% увеличить охват существующей инфраструктуры в заповеднике. Устройства Samsung и Africam были стратегически размещены в разных местах Балула. В частности, камеры есть там, куда животные приходят на водопой, и на Jeep, на котором передвигаются рейнджеры.

Самих сотрудников заповедника также обеспечили камерами Galaxy S20 FE. Искусственный интеллект и 30-кратный Space Zoom позволяют им делать четкие и детальные фотографии даже при низком освещении и на большом расстоянии. Снимки нужны для расследования браконьерской деятельности.

Смартфоны, которые получил заповедник, уже были в использовании и стали частью глобальной программы Samsung Galaxy Upcycling Program. Цель этой программы – увеличить жизненный цикл устройств и сократить количество отходов, используя устройства в новой роли. В рамках инициативы смартфоны Samsung используются рейнджерами в качестве камер для видеонаблюдения.

Другие материалы рубрики

Xiaomi выпустила топовый флагман Mi 11 Pro с аккумулятором нового типа, маленьким и объемным. Цена

В Windows 10 исправляют причину «подвисаний», которой четверть века

Компания, годами обманывавшая весь мир, стала крупнейшим поставщиком чипов для смартфонов

Подтверждена чрезвычайная опасность сетей 5G

Госуслуги подключат к «Почте России»

Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM

7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Техноблог

Можно ли восстановить удаленные из облака файлы и как это сделать?

Лучшие электрогенераторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий