Спецпроекты

«Тинькофф инвестиции» запустили инструмент для инвестиций в SPAC

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в банках

«Тинькофф инвестиции» запустили для премиальных клиентов первый на российском рынке инструмент для инвестиций в SPAC.

SPAC или Special Purpose Acquisition Company – это компания, которая не занимается операционной деятельностью и привлекает деньги инвесторов в ходе IPO для последующего слияния с другой частной компанией, которая планирует выйти таким образом на биржу.

В качестве пилотной сделки клиентам «Тинькофф инвестиций» доступен инвестиционный продукт на SPAC Red Ball Acquisition Corp. По оценкам аналитиков «Тинькофф инвестиций», менеджмент этого SPAC обладает большим опытом инвестиций в спортивный сегмент и с большой вероятностью может вывести на биржу успешную компанию.

Инвестировать в SPAC могут квалифицированные инвесторы на тарифе «Премиум» с агрессивным риск-профилем (ранее подтвержденным в мобильном приложении «Тинькофф инвестиции»).

Дмитрий Ковалевский, руководитель отдела количественных исследований «Тинькофф инвестиций», сказал: «В последнее время SPAC стал суперпопулярным альтернативным механизмом выхода на биржу: в США за прошлый год объем первичных размещений через SPAC был сопоставим с объемом IPO. В I квартале 2021 г. суммарный объем первичных размещений через SPAC составил более $166 млрд, что почти в два раза больше совокупного объема за весь 2020 г. Это привело к тому, что многие SPAC стали торговаться значительно выше их рыночной стоимости, но небольшая коррекция в течение этого месяца привела к снижению их котировок и их выходу на более приемлемый уровень. Инвестиционный продукт позволяет ограничить риск, который несет инвестор при вложениях в SPAC. Инвестируя менее 30% стоимости, пользователь получает 100% участие в росте SPAC и может заработать вплоть до 200%. Это наша пилотная сделка, и в дальнейшем мы планируем предоставить нашим клиентам возможность инвестировать в широкий спектр SPAC».



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